Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 030
43 Min.Folge vom 09.04.2010Ab 6
Hanna zögert, ob sie sich wirklich mit Julius Stern treffen soll, aber Alexandra überzeugt sie schließlich. Doch gerade als sie zur Verabredung will, findet sie einen erschütternden Brief aus der Vergangenheit ihrer Eltern. Maximilian wartet vergeblich auf die Unbekannte. Die Kolumne von Julius Stern sorgt für Aufregung bei Castell Cuisine. Edith macht Oskar unmissverständlich klar, dass sie seine eigenmächtige Entscheidung nicht unterstützt. Maximilian stellt zufrieden fest, dass seine Strategie, Oskar in seine Schranken zu verweisen, aufgegangen ist.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises