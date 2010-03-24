Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 020

TelenovelaStaffel 2Folge 5vom 24.03.2010
Folge 020

Folge 020Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 020

43 Min.Folge vom 24.03.2010Ab 6

Hanna freut sich über ihre neue Stelle bei Castell Cuisine, mit deren Hilfe sie den Fischerkrug retten will. Sie ahnt nicht, dass ihre Anstellung auf unerwarteten Widerstand stößt. Im Fischerkrug hingegen zeigen Hannas Bemühungen um eine neue Richtung erste Erfolge: Die Gäste sind nach anfänglicher Skepsis begeistert von ihren neuen Gerichten. Florian ist abgestoßen von seiner Entdeckung, dass Oskar und Edith ein Paar sind, weiß sich aber diese Entdeckung zunutze zu machen. Karl betätigt sich hingebungsvoll als Babysitter für den kleinen David - bis es wegen seiner nachlassenden Sehkraft zu einer folgenreichen Verwechslung kommt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen