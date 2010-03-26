Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 022
Hanna hat anonym eine Spende von 20.000 Euro erhalten und glaubt, dass Maximilian dahinter steckt. Als sie Maximilian deswegen zur Rede stellt, behauptet dieser, mit dem Geld nichts zu tun zu haben. Oskar sorgt mit seiner "Entführung" des kleinen David für eine Menge Wirbel, obwohl er das Baby wohlbehalten zurückbringt. Dana erkennt, dass Oskar mit dieser Aktion nur Zwietracht zwischen ihr und Jonas säen wollte, und Jonas patzt wegen der Aufregung im Bewerbungsgespräch bei Maximilian. Letztendlich kann er Maximilian jedoch davon überzeugen, ihn als Golflehrer einzustellen. Während Jonas seine Einstellung feiert, erhält Dana das Ergebnis des Vaterschaftstests ... Caro erledigt ihre neuen Aufgaben bei Castell Cuisine glänzend und nutzt Ediths Vertrauen, um sich für ihre neue Bekannte Lina als Bewerberin um eine vakante Lehrstelle einzusetzen. Doch Edith hält nichts von solchen Gefälligkeiten. Dennoch gelingt es Caro mit einem Trick, Linas Konkurrentin zum Verzicht auf den Job zu bewegen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick