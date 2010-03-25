Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 021

TelenovelaStaffel 2Folge 6vom 25.03.2010
Folge 021

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 6: Folge 021

43 Min.Folge vom 25.03.2010Ab 6

Hanna und Maximilian versuchen als Kollegen professionell miteinander umzugehen, doch als Hanna erfährt, dass nicht jeder mit ihrer Einstellung einverstanden ist, wird sie unsicher. Sie befürchtet, dass Maximilian sie nicht in seiner Nähe haben will. Oskar ist frustriert angesichts seiner fehlenden beruflichen Aussichten und des Elternglücks von Dana und Jonas. Als er einen Schritt auf Dana zugeht und sie ihm den Kontakt mit David verweigert, nutzt Oskar einen Moment, in dem er alleine mit dem Baby ist. Karls Besuch bei einem Optiker bestätigt seine Befürchtung, dass er eine Brille braucht. Doch Roberts Versuch, ihm das Ganze durch ein modisches Modell schmackhaft zu machen, geht nach hinten los. Karl wagt es nicht, sich Gudrun mit der neuen Brille zu zeigen, und der Einsatz seiner Nichte Lina sorgt für zusätzliche Verwirrung.

