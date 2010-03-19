Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 017
Hanna und Maximilian genießen ihr unverhofftes gemeinsames Abendessen. Hanna entscheidet sich dafür, Alexandra nichts davon zu erzählen, um sie nicht unnötig zu verunsichern. Im Kampf mit der Bank können die Freundinnen gemeinsam einen Erfolg für den Fischerkrug erkämpfen. Doch dann findet Alexandra ein Indiz für Hannas Treffen mit Maximilian und fordert eine Erklärung. Während Edith und Oskar beschließen, ihre Affäre vorerst geheim zu halten, wollen Dana und Jonas ausziehen. Als Edith davon erfährt, versucht sie alles, um Dana umzustimmen. Roberts und Johanns Wette endet mit einem für Johann unbefriedigenden Ergebnis: Johann kann nicht glauben, dass seine Geschmacksnerven ihn getäuscht haben und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen.
