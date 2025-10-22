Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 20 vom 22.10.2025
Brillanten auf Kreuzfahrt

Folge 20: Brillanten auf Kreuzfahrt

48 Min. Folge vom 22.10.2025 Ab 12

Die Harts besitzen nicht nur eine Kreuzfahrt-Linie, sondern auch kriminalistischen Spürsinn. Einer Bande von Juwelendieben, die auf ihren Schiffen operiert, wollen sie daher selbst das Handwerk legen. Also unternehmen die beiden unter falschem Namen eine Kreuzfahrt. Jennifer muss den Lockvogel spielen: Über und über behängt sie sich mit Schmuck - natürlich gut gemachte Imitationen. Bald schon beißen die Langfinger an. Der erste Verdacht fällt auf den zweiten Kapitän Patrick.

