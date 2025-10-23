Staffel 1Folge 21vom 23.10.2025
Hart aber herzlich
Folge 21: Viele Köche vergiften den Brei
48 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Der französische Meisterkoch Maurice bittet Jonathan um eine geschäftliche Unterredung. Bevor sie sich jedoch treffen können, wird Maurice ermordet. Dabei verschwinden auch die streng geheimen Rezepte des Kochs. Jonathan und Jennifer nehmen an, dass diese den Schlüssel zu dem Verbrechen darstellen. Doch nicht nur die beiden Hobby-Detektive sind auf der Suche nach den Kochrezepten ...
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland