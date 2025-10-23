Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 21vom 23.10.2025
Viele Köche vergiften den Brei

Folge 21: Viele Köche vergiften den Brei

48 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Der französische Meisterkoch Maurice bittet Jonathan um eine geschäftliche Unterredung. Bevor sie sich jedoch treffen können, wird Maurice ermordet. Dabei verschwinden auch die streng geheimen Rezepte des Kochs. Jonathan und Jennifer nehmen an, dass diese den Schlüssel zu dem Verbrechen darstellen. Doch nicht nur die beiden Hobby-Detektive sind auf der Suche nach den Kochrezepten ...

