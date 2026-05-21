Staffel 1Folge 22vom 21.05.2026
Todsicheres ErbeJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 22: Todsicheres Erbe
48 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Blair Cavanaugh ist eine gute Freundin der Harts. Bei einer Abendeinladung im Hause Cavanaugh wird Jennifer Zeugin, wie Blair durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle ihren Mann David erschießt - zu viele Zufälle, wie der Staatsanwalt meint. Er nimmt die Ermittlungen gegen die Witwe auf. Auch Jonathan und Jennifer Hart sehen sich die Hintergründe des Zwischenfalls genauer an - und kommen einem gemeinen Erbschleicher auf die Spur.
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Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland