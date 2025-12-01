Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

sixxStaffel 1Folge 2vom 01.12.2025
Folge 2: Tricks aus dem Luxus-Segment

44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Tarek und Heather Rae arbeiten an ihrem zweiten Projekt. Das riesige Haus in Long Beach, Kalifornien, ist ziemlich verwahrlost und benötigt dringend eine Renovierung. Die alte Treppe, die ins Obergeschoss führt, wird von den Profis verschönert. Die hellblauen Wände im Wohnzimmer werden in einem beigen Farbton gestrichen. Zudem sanieren die Handwerker die Küche und die beiden Bäder. Im Innenhof wird der betonierte Boden durch einen Holzboden ersetzt.

