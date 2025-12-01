Tricks aus dem Luxus-SegmentJetzt kostenlos streamen
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge 2: Tricks aus dem Luxus-Segment
44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Tarek und Heather Rae arbeiten an ihrem zweiten Projekt. Das riesige Haus in Long Beach, Kalifornien, ist ziemlich verwahrlost und benötigt dringend eine Renovierung. Die alte Treppe, die ins Obergeschoss führt, wird von den Profis verschönert. Die hellblauen Wände im Wohnzimmer werden in einem beigen Farbton gestrichen. Zudem sanieren die Handwerker die Küche und die beiden Bäder. Im Innenhof wird der betonierte Boden durch einen Holzboden ersetzt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH