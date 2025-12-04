Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Lauter Überraschungen

sixxStaffel 1Folge 7vom 04.12.2025
Lauter Überraschungen

Lauter ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Folge 7: Lauter Überraschungen

44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Tarek und Heather Rae besichtigen gemeinsam mit ihrem Bauunternehmer Jeff ihre neue Immobilie. Obwohl die letzte Renovierung noch nicht lange her ist, gibt es Risse in den Wänden und einen Wasserschaden an der Decke. Die Profis reißen einige Wände heraus, damit ein großer Wohn- und Essbereich entstehen kann. Es werden neue Böden verlegt und die Balken an der Decke ausgetauscht. Das gesamte Anwesen wird verschönert und ist nach dem Umbau kaum wiederzuerkennen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
sixx
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Alle 1 Staffeln und Folgen