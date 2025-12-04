Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge 7: Lauter Überraschungen
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Tarek und Heather Rae besichtigen gemeinsam mit ihrem Bauunternehmer Jeff ihre neue Immobilie. Obwohl die letzte Renovierung noch nicht lange her ist, gibt es Risse in den Wänden und einen Wasserschaden an der Decke. Die Profis reißen einige Wände heraus, damit ein großer Wohn- und Essbereich entstehen kann. Es werden neue Böden verlegt und die Balken an der Decke ausgetauscht. Das gesamte Anwesen wird verschönert und ist nach dem Umbau kaum wiederzuerkennen.
