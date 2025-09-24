Die Konkurrenz schläft nieJetzt kostenlos streamen
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge 6: Die Konkurrenz schläft nie
45 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6
Bevor die Renovierungsarbeiten in dem von Tarek und Heather Rae neugekauften Haus beginnen, besucht das Paar die Immobilie. Obwohl das Anwesen in einem guten Zustand ist, muss einiges getan werden, bevor die beiden es weiterverkaufen können. Die Küche wird vergrößert und modernisiert. Aus den beiden kleinen Räumen entstehen zwei Kinderzimmer. Im Untergeschoss richten die Profis eine Schlafsuite mit einem eigenen Bad ein.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH