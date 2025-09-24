Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Die Konkurrenz schläft nie

sixxStaffel 1Folge 6vom 24.09.2025
Die Konkurrenz schläft nie

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Folge 6: Die Konkurrenz schläft nie

45 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6

Bevor die Renovierungsarbeiten in dem von Tarek und Heather Rae neugekauften Haus beginnen, besucht das Paar die Immobilie. Obwohl das Anwesen in einem guten Zustand ist, muss einiges getan werden, bevor die beiden es weiterverkaufen können. Die Küche wird vergrößert und modernisiert. Aus den beiden kleinen Räumen entstehen zwei Kinderzimmer. Im Untergeschoss richten die Profis eine Schlafsuite mit einem eigenen Bad ein.

