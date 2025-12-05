Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge 9: Ein steiniger Weg
44 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6
Heather Rae und ihr Ehemann Tarek kaufen ein altes Craftsman-Haus. Dabei wollen die beiden so viel wie möglich beibehalten und nur das Nötigste renovieren. Der komplette Wohn- und Essbereich besteht aus Holz, das die Profis lediglich dunkler streichen. Die Handwerker verwandeln einen großen Schrank in eine Kücheninsel. Zudem wird die Küche vergrößert und modernisiert. Das Gestrüpp im Vorgarten wird entfernt und neue Blumensträucher werden bepflanzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH