sixxStaffel 1Folge 3vom 02.12.2025
Folge 3: Eine Hütte in den Bergen

44 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Heather Rae und Tarek renovieren eine Berghütte. Die rote Außenfassade des Gebäudes wird schwarz überstrichen, und die Eingangstreppe wird verlegt. Im Eingangsbereich werden ein kleines Wohn- und Esszimmer eingerichtet. Das zweite, größere Wohnzimmer befindet sich am anderen Ende des Anwesens und wird im Landhausstil eingerichtet. Zudem sucht Heather Rae für jeden Raum eine einzigartige Tapete aus. Am Ende überlegt das Paar, ob es das Haus behalten will.

