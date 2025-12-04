Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Umbau-Profis kaufen einen Bungalow aus dem Jahr 1960 und renovieren ihn. Zunächst entfernen die Handwerker die große Steinsäule, die mitten im Raum steht. Dadurch entsteht ein offener Wohn- und Essbereich. Das Hauptschlafzimmer wird verschönert und enthält ein eigenes Badezimmer. Das Gemeinschaftsbad wird komplett saniert, und es werden sowohl eine Dusche als auch eine Badewanne eingebaut. Zudem setzen die Profis im gesamten Haus neue Fenster ein.

