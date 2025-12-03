Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 5vom 03.12.2025
45 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6

Tarek und Heather Rae widmen sich einem neuen Projekt: Sie kaufen ein heruntergekommenes Haus, das dringend renoviert werden muss. Die Profis entfernen die mit Holz verzierten Wände und streichen sie. Die Küche wird vergrößert und modernisiert. Im Wohnzimmer wird der kaputte Indoor-Grill durch einen Elektrokamin ersetzt und eine Terrassentür eingebaut. Die Schlaf- und Badezimmer werden ebenfalls saniert und verschönert.

