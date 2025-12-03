Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge 5: Kindheitserinnerungen
45 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Tarek und Heather Rae widmen sich einem neuen Projekt: Sie kaufen ein heruntergekommenes Haus, das dringend renoviert werden muss. Die Profis entfernen die mit Holz verzierten Wände und streichen sie. Die Küche wird vergrößert und modernisiert. Im Wohnzimmer wird der kaputte Indoor-Grill durch einen Elektrokamin ersetzt und eine Terrassentür eingebaut. Die Schlaf- und Badezimmer werden ebenfalls saniert und verschönert.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH