Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Der Grizzly
23 Min.
Eines Morgens wacht Dieter im Gefängnis auf. Wie ist er dahin gekommen? Alles hatte damit angefangen, dass ihm jemand erzählt hatte, in jedem Menschen stecke ein Tier. Man müsse es nur einmal herauslassen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH