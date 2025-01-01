Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Dötzi der Urdackel
23 Min.
Dieter hat einen neuen Halbtagsjob als Wächter im Prähistorischen Museum. Alles geht gut, bis er glaubt, eine sensationelle wissenschaftliche Entdeckung gemacht zu haben ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH