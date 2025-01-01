Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Der Killerkomet
23 Min.
"Meteoriten bedrohen die Erde", liest Dieter in der Zeitung. Umgehend leitet er Sicherheitsmaßnahmen ein. Zu allem Unglück tritt die Katastrophe tatsächlich ein - oder?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH