Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Richtstuhl

ConstantinStaffel 5Folge 3
Der Richtstuhl

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 3: Der Richtstuhl

23 Min.Ab 6

Das Dach der Gartenlaube des Dackelclubpräsidenten Karl ist undicht, und Dieter Krause soll es richten. Verärgert macht er sich zusammen mit Dackelkamerad Herbert ans Werk. Dabei stoßen sie auf Beweise für Karls erotische Abenteuer - endlich eine Gelegenheit, sich an ihm zu rächen ...

