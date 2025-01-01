Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Der Pate
23 Min.Ab 6
Tommie frisst und frisst und wird dicker und fetter. Als er sich an der Erntedank-Torte des Dackelclubs vergreift, setzt ihn Dieter auf Null-Diät, und Tommies Rache ist grausam ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH