Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Scheintot
24 Min.Ab 6
Die Familie Krause drängt den Vater zum Abschluss einer Lebensversicherung. Aber warum nur? Steckt dahinter der Plan, ihn loszuwerden? Dieter muss es herausfinden, wenn er seines Lebens jemals wieder froh werden will.
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH