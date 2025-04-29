Hawaii Hunters
Folge vom 29.04.2025: Investition im Paradies
22 Min.Folge vom 29.04.2025
Chris und Elizabeth, zwei junge und erfolgreiche Berufstätige, suchen nach einem perfekten Ferienhaus, um dem Stress ihres hektischen Alltags zu entfliehen. Maui hat für sie eine besondere Bedeutung – schließlich machte Chris hier einst seinen Heiratsantrag. Doch um ihren Traum vom Inselparadies realisierbar zu machen, benötigen sie eine Immobilie, die sich als kluge Investition erweist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.