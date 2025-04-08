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Hawaii Hunters

Ein Garten zum Verlieben

HGTVFolge vom 08.04.2025
Ein Garten zum Verlieben

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Hawaii Hunters

Folge vom 08.04.2025: Ein Garten zum Verlieben

22 Min.Folge vom 08.04.2025

Ein Paar bekommt die Gelegenheit, aus beruflichen Gründen nach Honolulu zu ziehen – und damit nicht nur den kalten Wintern in Washington, D.C., zu entfliehen, sondern sich auch endlich den Traum vom Leben im Paradies zu erfüllen. Doch die Suche nach dem perfekten Zuhause stellt sie vor Herausforderungen: Ihr neues Haus soll groß genug für ihre Patchwork-Familie sein, aber auch im finanziellen Rahmen bleiben.

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