Hawaii Hunters
Folge vom 22.04.2025: Familientraum auf Maui
22 Min.Folge vom 22.04.2025
Ein Paar, das sich bereits in der Highschool kennen und lieben gelernt hat, ist bereit für einen großen Neustart. Nach Jahren in Kalifornien, geprägt von Karriere und Hochleistungssport, sehnen sie sich nach einem Leben mit mehr Zeit für ihre Familie. Ihr Ziel: ein Zuhause auf Maui, wo sie das Tempo drosseln und gemeinsam mit ihren heranwachsenden Kindern die Natur, das Meer und die hawaiianische Kultur genießen können. Doch die Suche nach dem perfekten Haus bringt einige Herausforderungen mit sich.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.