Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Hunters

Überwintern im Paradies

HGTVFolge vom 13.05.2025
Überwintern im Paradies

Überwintern im ParadiesJetzt kostenlos streamen

Hawaii Hunters

Folge vom 13.05.2025: Überwintern im Paradies

22 Min.Folge vom 13.05.2025

Ein junges Paar sehnt sich nach einem Leben ohne frostige Winter in Washington State. Ihr Herz haben sie an Kauai verloren, eine Insel, die mit ihrer landschaftlichen Vielfalt, spektakulären Wanderwegen und tropischer Schönheit begeistert. Nun sind sie auf der Suche nach ihrem perfekten Zuhause im Pazifik.

Alle verfügbaren Folgen