Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Hunters

Verliebt in Kauai

HGTVFolge vom 29.04.2025
Verliebt in Kauai

Verliebt in KauaiJetzt kostenlos streamen

Hawaii Hunters

Folge vom 29.04.2025: Verliebt in Kauai

22 Min.Folge vom 29.04.2025

Nach einer spontanen Hochzeit auf Kauai versprach sich das Paar Mike und RaeNell, dass sie eines Tages ihr Leben auf der Insel führen würden. Obwohl beide beruflich stark eingespannt sind, haben sie beschlossen, dass das Warten vorbei ist. Ihr Motto: „Irgendwann“ ist heute – und jetzt machen sie sich auf die Suche nach ihrem ganz persönlichen Stück vom Paradies.

Alle verfügbaren Folgen