Hawaii Hunters
Folge vom 08.04.2025: Platz für Partys
21 Min.Folge vom 08.04.2025
Denise und Brian wagen den großen Neuanfang: Sie lassen ihren hektischen Alltag in Arizona hinter sich, haben alles verkauft und einen klaren Plan – ein entspannteres, einfacheres Leben auf Hawaiis Big Island. Ihr Blick richtet sich auf Hilo, wo sie den perfekten Ort finden wollen, um ihr nächstes Kapitel zu schreiben. Doch das richtige Haus für ihre Bedürfnisse zu finden, ist nicht so einfach, wie sie gehofft hatten.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.