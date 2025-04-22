Hawaii Hunters
Folge vom 22.04.2025: Ein Paradies für Kinder
22 Min.Folge vom 22.04.2025
Ein junges Paar hat sich in die tropische Schönheit von Kona auf der Insel Hawaii verliebt – und will hier endlich sesshaft werden. Nach Jahren in Mietwohnungen ist es an der Zeit, ein eigenes Zuhause für ihre wachsende Familie zu finden. Das perfekte Haus muss nicht nur viel Platz für ihre energiegeladenen Kinder bieten, sondern auch das hawaiianische Lebensgefühl widerspiegeln: entspannt, naturnah und voller Möglichkeiten für gemeinsame Abenteuer.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.