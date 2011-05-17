Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 30

HerzfrequenzStaffel 2Folge 12vom 17.05.2011
Folge 30

Folge 30Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 12: Folge 30

43 Min.Folge vom 17.05.2011Ab 12

Nach einem aufregenden und ereignisreichen Hochzeitstag verschlafen Marie und Markus die Hochzeitsnacht. Am nächsten Tag machen die beiden sich auf den Weg in die Flitterwochen, wo sie das Versäumte schleunigst nachholen wollen. Doch auch die Hochzeitsreise verläuft anders als geplant. Nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Shirley macht sich Bernheimer insgeheim Hoffnung, dass sie zu ihm zurückkehren wird. Tanja Wiesner, die in der Region als Werbeikone bekannt ist, kommt nach einem Suizidversuch in die Klinik. Die Beweggründe der jungen Frau bleiben für den behandelnden Arzt Dr. Stefan Jung lange Zeit im Unklaren, da auch Tanjas Eltern keine Erklärung zu haben scheinen. Verwaltungsdirektor Ralf Borowski interessiert sich auffällig für die Behandlung von Tanja, deren Vater ein einflussreicher Verleger ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen