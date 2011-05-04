Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 21

HerzfrequenzStaffel 2Folge 3vom 04.05.2011
Folge 21

43 Min.Folge vom 04.05.2011Ab 12

Stefan reagiert sehr irritiert auf Isabelles Ankunft in der Seeklinik, vor allem als sie ihm durch die Blume zu verstehen gibt, dass sie nicht vor hat Sonnenberg so schnell wieder zu verlassen. Als die junge, sportliche Simone Reitmeier nach einem Kreislaufkollaps von ihrer besten Freundin Petra Geuke in die Seeklinik eingeliefert wird, stehen Marie und Markus vor einem Rätsel, da die Symptome der Patientin sehr ungenau sind. Markus will ihre schmerzhaften Beschwerden im Brustkorb zunächst mittels eines Belastungs-EKGs untersuchen, doch wer weiß, was wirklich hinter den Herzsymptomen steckt?

