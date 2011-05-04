Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 21
43 Min.Folge vom 04.05.2011Ab 12
Stefan reagiert sehr irritiert auf Isabelles Ankunft in der Seeklinik, vor allem als sie ihm durch die Blume zu verstehen gibt, dass sie nicht vor hat Sonnenberg so schnell wieder zu verlassen. Als die junge, sportliche Simone Reitmeier nach einem Kreislaufkollaps von ihrer besten Freundin Petra Geuke in die Seeklinik eingeliefert wird, stehen Marie und Markus vor einem Rätsel, da die Symptome der Patientin sehr ungenau sind. Markus will ihre schmerzhaften Beschwerden im Brustkorb zunächst mittels eines Belastungs-EKGs untersuchen, doch wer weiß, was wirklich hinter den Herzsymptomen steckt?
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises