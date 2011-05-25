Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 36
43 Min.Folge vom 25.05.2011Ab 12
Überraschend begegnet Marie ihrer Studienliebe Torben wieder, der sich als Patricias jüngerer Freund entpuppt. Während Torben und Patricia über Alternativen für ihre Familienplanung nachdenken, kommen bei Marie alte Gefühle wieder hoch. Markus beobachtet die Begegnung der beiden mit wachsendem Unbehagen. Karen und Mesut nehmen einen stark angetrunken Mann vor der Klinik auf, der ihnen jedoch keine Auskunft zu seiner Identität geben kann. Der Verwaltungsdirektor Ralf Borowski bekommt Wind von der Geschichte und mischt sich in das Geschehen ein.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
