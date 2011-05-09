Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 24

HerzfrequenzStaffel 2Folge 6vom 09.05.2011
Folge 24

Folge 24Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 6: Folge 24

43 Min.Folge vom 09.05.2011Ab 12

Hochbetrieb in der Seeklinik: die kleine Paula Heinze wird mit starken Bauchschmerzen eingeliefert. Prof. Dr. Johanna Lindner betraut Dr. Stefan Jung und Assistenzärztin Dr. Marie Egger mit dem Fall. Marie fällt dabei auf, dass Stefan sehr irritiert auf die kleine dunkelhäutige Patientin reagiert. Gleichzeitig freut sich Marie aber über die Anerkennung, als ihr Kollege ihr die Hauptverantwortung für die schwierige Operation des Mädchens übergibt. Ein Vertrauensbeweis, den sie fachlich bei ihrem eigenen Verlobten Dr. Markus Lindner vergeblich misst. Nach dem gelungenen Eingriff bei der kleinen Patientin, sucht Marie das Gespräch mit Stefan.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen