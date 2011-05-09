Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 24
43 Min.Folge vom 09.05.2011Ab 12
Hochbetrieb in der Seeklinik: die kleine Paula Heinze wird mit starken Bauchschmerzen eingeliefert. Prof. Dr. Johanna Lindner betraut Dr. Stefan Jung und Assistenzärztin Dr. Marie Egger mit dem Fall. Marie fällt dabei auf, dass Stefan sehr irritiert auf die kleine dunkelhäutige Patientin reagiert. Gleichzeitig freut sich Marie aber über die Anerkennung, als ihr Kollege ihr die Hauptverantwortung für die schwierige Operation des Mädchens übergibt. Ein Vertrauensbeweis, den sie fachlich bei ihrem eigenen Verlobten Dr. Markus Lindner vergeblich misst. Nach dem gelungenen Eingriff bei der kleinen Patientin, sucht Marie das Gespräch mit Stefan.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises