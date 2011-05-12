Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 27
43 Min.Folge vom 12.05.2011Ab 12
Marie und Markus fiebern ihrer Hochzeit entgegen. Dabei bekommen sie mit, dass ihre Freunde den Junggesellenabend planen. Dem wollen sie gemeinsam entkommen und legen eine falsche Fährte, indem sie behaupten, ein Seminar in München besuchen zu müssen. Doch ihr Plan wird entdeckt. Als Johanna vergeblich versucht, Thomas in Sachen Hochzeitsplanung zu erreichen, scherzt Shirley darüber, dass Thomas in Leipzig vielleicht eine attraktive Richterin kennengelernt hat. Zunächst amüsiert sich Johanna über Shirleys Bemerkung, als sie Thomas jedoch weiterhin nicht erreichen kann, kommt sie ins Nachdenken.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises