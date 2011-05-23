Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 16: Folge 34
42 Min.Folge vom 23.05.2011Ab 12
Die Vertrautheit zwischen Marie und Stefan löst bei ihren jeweiligen Ehepartnern, Markus und Isabelle, einen Anflug von Eifersucht aus. Während Markus seine Gefühle überspielt, willigt Isabelle in Ralfs Plan ein, die erfolgreiche plastische Operation an Tanja Wiesner für sein Privatisierungsvorhaben der Klinik zu nutzen. Kurz darauf gelingt es ihr außerdem, sich Stefan auch auf der privaten Ebene wieder anzunähern. Johanna bekommt Besuch von ihrer alten Freundin Patricia, die durch ihren erheblich jüngeren Freund eine zweite Jugend zu durchleben scheint.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises