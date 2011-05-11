Herzflimmern – Die Klinik am See
Stella und Antonio bangen um Matteo und um ihr Restaurant. Es würde das Aus für das Stella's bedeuten, wenn sich der Salmonellenverdacht bestätigt. Nachdem sich Matteos Zustand zunehmend verschlechtert, geht Markus einer weiteren möglichen Diagnose nach. Bernheimer und Vicky versuchen sich ohne Shirley zu arrangieren und hoffen auf eine baldige Rückkehr. Zu seinem Leidwesen registriert Bernheimer, dass Shirley besser als er mit der Trennung klar zu kommen scheint. Markus und Marie genießen verliebt die Vorfreude auf ihre Hochzeit. Dennoch entgeht ihnen nicht, dass die Location für ihre Feier aufgrund des Salmonellenverdachts ein heftig diskutiertes Thema unter ihren Gästen ist. Alois und Lucas suchen händeringend nach einer Alternative zum Stella's.
