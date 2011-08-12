Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 81
43 Min.Folge vom 12.08.2011Ab 12
Der zurückhaltende Dr. Schuster bekommt überraschend Besuch von seiner russischen Verlobten Irina in der Seeklinik, und sorgt damit prompt für Gesprächsstoff unter den Kollegen. Isabelle richtet es so ein, dass Marie ihre Schwangerschaft diagnostiziert und gibt ihr unmittelbar zu verstehen, dass Stefan der Vater ist. Überrascht horcht Marie Stefan über sein Verhältnis zu seiner Noch-Ehefrau aus. Als Isabelle Stefan mit der frohen Nachricht konfrontiert, fällt dieser aus allen Wolken. Unterdessen zerschlagen sich Markus Hoffnungen auf eine baldige Heilung. Isabelle hat durch ihre Untersuchungen keine nennenswerten neuen Erkenntnisse gewonnen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises