Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 81

HerzfrequenzStaffel 5Folge 10vom 12.08.2011
Folge 10: Folge 81

43 Min.Folge vom 12.08.2011Ab 12

Der zurückhaltende Dr. Schuster bekommt überraschend Besuch von seiner russischen Verlobten Irina in der Seeklinik, und sorgt damit prompt für Gesprächsstoff unter den Kollegen. Isabelle richtet es so ein, dass Marie ihre Schwangerschaft diagnostiziert und gibt ihr unmittelbar zu verstehen, dass Stefan der Vater ist. Überrascht horcht Marie Stefan über sein Verhältnis zu seiner Noch-Ehefrau aus. Als Isabelle Stefan mit der frohen Nachricht konfrontiert, fällt dieser aus allen Wolken. Unterdessen zerschlagen sich Markus Hoffnungen auf eine baldige Heilung. Isabelle hat durch ihre Untersuchungen keine nennenswerten neuen Erkenntnisse gewonnen.

Herzfrequenz
