Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 88

HerzfrequenzStaffel 5Folge 17vom 23.08.2011
Folge 88

Folge 88Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 17: Folge 88

43 Min.Folge vom 23.08.2011Ab 12

Markus hat Stella das Leben gerettet und dabei seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Antonio ist außer sich vor Sorge, doch die Ärzte schaffen es, Stella zu stabilisieren. Während Antonio an Stellas Bett wacht, rätselt Johanna über den Grund für Stellas Herzstillstand. Die Befunde sind ohne Auffälligkeiten, doch Johanna ahnt, dass es mit der Hormonbehandlung zu tun haben muss. Tatsächlich zeigt ein weiterer Test, dass ihre Vermutung stimmt. Als Johanna Antonio darüber unterrichten will, fällt Stella ins Koma! Isabelle sieht eine unvermutete Chance, mit Stefan die guten alten Zeiten wiederaufleben zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen