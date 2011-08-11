Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 80
Bernheimer kann Vincent in letzter Sekunde retten. Er will die Familie Briener zu einer gemeinsamen Therapie bewegen. Vicky gegenüber, die ihren Eltern ihre Probleme in der Schule endlich gesteht, erweist sich Bernheimer indes als wahrer Pädagoge. Shirley setzt sich dafür ein, dass für den zurückhaltenden Kollegen Dr. Schuster ein Empfang zum zehnjährigen Dienstjubiläum gegeben wird. Unglücklicherweise erfährt sie zu spät, dass sich genau an diesem Tag der Tod von Schusters Frau jährt. Markus hat große Hoffnungen in die Untersuchung durch Isabelle. Diese genießt es, ihn und Marie nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen, besonders als sie erneut Zeugin wird, wie gut sich Stefan und Marie verstehen. Antonio und Stella sind sich sicher, dass Stella schwanger ist. Doch dann erleiden die beiden einen herben Rückschlag.
