Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 84

HerzfrequenzStaffel 5Folge 13vom 17.08.2011
42 Min.Folge vom 17.08.2011Ab 12

Markus hat die Operation gut überstanden und kann seine Hand wieder bewegen. Isabelle nutzt Maries Erleichterung aus, um sie für ihre Zwecke einzuspannen. Marie redet Stefan ins Gewissen, sich zu Isabelle und seinem Kind zu bekennen. Der Zirkus kommt in die Stadt! Vicky ist sofort Feuer und Flamme, als sie den gutaussehenden Hochseilartisten Sascha Taube kennenlernt. Doch ausgerechnet bei der Show in Sonnenberg stürzt Sascha ab und kommt in die Seeklinik. Henriette flirtet eifrig mit ihrer neuen Internet-Bekanntschaft "Bärchen", während sich Karen um die Sicherheit ihrer Freundin sorgt.

