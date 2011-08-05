Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 76
43 Min.Folge vom 05.08.2011Ab 12
Bernheimer und Ursula sind tief betroffen über Carolas Tod. Während Bernheimer sich noch immer vorwirft, dass er Carolas Heparin-Allergie nicht erkannt hat, macht Ursula sich Sorgen um Melanie. Sie versucht deshalb, Pfarrer Lohmaier als Melanies Vater in die Pflicht zu nehmen. Doch der will sein Priesteramt nicht aufgeben. Nach der erfolgreichen OP erfährt Mesut von seinem Vater, dass Karen einen entscheidenden Beitrag zu ihrer Versöhnung beigesteuert hat. Als er sich bei ihr bedankt, entdecken die beiden ihre Leidenschaft füreinander neu. Henriette beobachtet das Ganze mit gemischten Gefühlen, ist sie doch selbst heimlich in Mesut verliebt.
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises