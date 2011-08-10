Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 79

HerzfrequenzStaffel 5Folge 8vom 10.08.2011
Folge 79

Folge 79Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 8: Folge 79

43 Min.Folge vom 10.08.2011Ab 12

Marie würde Markus gerne helfen, aber er lässt sie nicht an sich ran. Als Isabelle ihm ihre Hilfe anbietet, schöpft Markus hingegen neues Vertrauen. Doch Isabelle hat ihre Gründe für ihre plötzliche Hilfsbereitschaft. Während sich Bernheimer Vincents Eltern vorknöpft, leidet der Internatsschüler an schweren Entzugserscheinungen. Obwohl Mesut ihm ins Gewissen redet, besorgt sich Vincent heimlich Nachschub. Auch seine Mutter, die ihren Ehemann nicht ertragen kann, betrinkt sich in der Klinikcaféteria. Vicky versucht verzweifelt, ihr Sozialkundeprojekt zu retten. Doch weder ihr Vater noch ihre Mutter erklären sich bereit, dass Ei zu operieren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen