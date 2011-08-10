Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 79
Folge vom 10.08.2011
Marie würde Markus gerne helfen, aber er lässt sie nicht an sich ran. Als Isabelle ihm ihre Hilfe anbietet, schöpft Markus hingegen neues Vertrauen. Doch Isabelle hat ihre Gründe für ihre plötzliche Hilfsbereitschaft. Während sich Bernheimer Vincents Eltern vorknöpft, leidet der Internatsschüler an schweren Entzugserscheinungen. Obwohl Mesut ihm ins Gewissen redet, besorgt sich Vincent heimlich Nachschub. Auch seine Mutter, die ihren Ehemann nicht ertragen kann, betrinkt sich in der Klinikcaféteria. Vicky versucht verzweifelt, ihr Sozialkundeprojekt zu retten. Doch weder ihr Vater noch ihre Mutter erklären sich bereit, dass Ei zu operieren.
