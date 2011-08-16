Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 83

HerzfrequenzStaffel 5Folge 12vom 16.08.2011
Folge 83

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 12: Folge 83

43 Min.Folge vom 16.08.2011Ab 12

Ralf fordert Isabelle auf, umgehend einen Vaterschaftstest machen zu lassen. Doch diese weigert sich. Indessen macht Stefan deutlich, dass er nach wie vor die Scheidung durchziehen wird. Dr. Schuster schwebt auf Wolke 7. Begeistert beschenkt er Irina mit hübschen Kleidern und ermutigt sie, ihre Frisur zu ändern. Die Kollegen schließen bereits Wetten ab, wie lange die Beziehung der beiden halten wird. Henriette hat über ein Partner-Portal im Internet die Bekanntschaft mit einem gewissen "Bärchen" gemacht. Über die ganze Online-Flirterei vernachlässigt sie allerdings ihre eigentliche Arbeit.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

