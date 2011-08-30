Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 22: Folge 93
43 Min.Folge vom 30.08.2011Ab 12
Stefan realisiert, dass Isabelle ihm tatsächlich Ralfs Kind unterschieben wollte. Obwohl Isabelle ihm förmlich ihr Herz zu Füßen legt, besteht er weiterhin auf die Scheidung. Die verzweifelte Isabelle verspricht ihm daraufhin, ihn fertig zu machen. Mehrere Verletzte eines Verkehrsunfalls werden in die Seeklinik gebracht. Während Markus sich mit dem unter Drogen stehenden Unfallverursacher auseinandersetzt, behandeln Bernheimer und Shirley den schwerverletzten Max Stölzl. Auf der Singleparty im Stella’s liefern sich Karen und Mesut einen kleinen Flirt-Wettstreit. Henriette hingegen sieht sich plötzlich einem erbosten Sven gegenüber.
