Folge 23: Folge 94
43 Min.Folge vom 31.08.2011Ab 12
Ralf versucht, Isabelle zurückzuhalten, die entschlossen ist, Sonnenberg zu verlassen. Vicky ist ebenfalls bei dem Autounfall dabei gewesen und wird schwerverletzt in die Seeklinik eingeliefert. Shirley und Bernheimer müssen hilflos zusehen, wie Johanna und Stefan um das Leben ihrer Tochter kämpfen. Karen ist der Meinung, dass Henriette Sven sein mieses Verhalten und den SMS-Terror nicht durchgehen lassen darf. Ein unbekannter Mann taucht in Sonnenberg auf und erkundigt sich nach Johanna. Diese fällt aus allen Wolken als er plötzlich bei ihr im Büro steht.
