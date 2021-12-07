Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 07.12.2021: Alles für die Bildung
45 Min.Folge vom 07.12.2021
Ted und Teresa haben ihr Eigentumshaus als Investment über 25 Jahre lang vermietet. Um das College für ihre Töchter zu bezahlen, wollen die beiden verkaufen, doch es findet sich einfach keiner, der das Haus in Silver Lake will. Als Leslie und Lyndsay das Haus betreten, wissen sie sofort, warum: Das Haus ist abgewohnt und wurde etwas dreckig hinterlassen. Die Zwillinge müssen einen Großteil in grundlegende Reparaturen investieren und verwandeln das Haus dann in einen schlichten Wohntraum für Erstkäufer:innen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.