Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 21.12.2021: Eine Kita als Wohnhaus
44 Min.Folge vom 21.12.2021
Sue und Mary haben aus ihrem einstöckigen Haus eine Kindertagesstätte gemacht. Darum finden die beiden niemanden, der es als Wohnhaus kaufen will. Das Haus hat 137 Quadratmeter und ein sehr großes Bad. Mit viel Herzblut verwandeln Lindsay und Leslie die Geschäftsräume wieder in ein gemütliches Zuhause für Familien. Sie verändern den Grundriss und gestalten das Anwesen im Stil eines alten Bauernhauses neu. Draußen verwandeln die Zwillinge den alten Spielplatz mit einer Feuerstelle in einen warmen, schönen Lebensraum im Freien.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.