Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 28.12.2021: Geschwistergeschichten
45 Min.Folge vom 28.12.2021
Shauna versuchte sechs Monate lang, die altmodische Eigentumswohnung ihrer Mutter zu verkaufen – vergeblich. Die Wohnung von Shaunas Mutter befindet sich im Zentrum von Edmonds, in einer Top-Lage mit Berg- und Meerblick, die vor allem bei Rentnern beliebt ist. Doch selbst der älteren Herrschaft war die Einrichtung einfach zu bieder. Für Lesley und Lyndsay ist klar, dass sie die Wohnung modernisieren müssen. Sie gestalten die 110 Quadratmeter modern im mediterranen Design um, das den atemberaubenden Meerblick der Wohnung in den Vordergrund stellt. Damit erhöhen die Designexpertinnen die Attraktivität und verwandeln die Wohnung in einen Wohntraum für Ruheständler.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.