Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 19.10.2021: Das Garagenwunder
45 Min.Folge vom 19.10.2021
Obwohl die Renovierung eines kleinen Hauses mit großen Hindernissen verbunden ist, stellen sich die lösungsorientierten Schwestern der Herausforderung. Dafür machen sie jeden Raum des kleinen Hauses funktionaler und bauen die abgetrennte Garage zu einem gemütlichen Wohn- und Kinoraum um. Im Bad und in der Küche setzen sie auf moderne Fliesen, um den Look des Hauses zusammenzuhalten. Lyndsay setzt auf Interior im Boho-Stil mit einem Hauch von Südwesten, um jüngere Käufer in der angesagten Gegend anzulocken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.