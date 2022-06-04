Hochsee-Cowboys
Folge 6: Family Business
42 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12
Die Fischer in North Carolina machen den knallharten Job vor allem für das Wohl ihrer Familien. Sie geben ihnen die Kraft, in schwierigen Momenten weiterzumachen. Ein Mitglied der Flotte erfährt heute von einem Notfall in der Familie und ist hin- und hergerissen, ob er das Schiff verlassen soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited