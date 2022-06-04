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Hochsee-Cowboys

Family Business

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 04.06.2022
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Hochsee-Cowboys

Folge 6: Family Business

42 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12

Die Fischer in North Carolina machen den knallharten Job vor allem für das Wohl ihrer Familien. Sie geben ihnen die Kraft, in schwierigen Momenten weiterzumachen. Ein Mitglied der Flotte erfährt heute von einem Notfall in der Familie und ist hin- und hergerissen, ob er das Schiff verlassen soll.

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