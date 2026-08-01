Hochsee-Cowboys
Folge 8: Frischer Fisch
43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12
Die Zeit rennt den Seemännern davon, und die Fische machen sich rar. Dabei ist der Druck groß - in nur zwei Wochen ist die Saison in den Outer Banks von North Carolina bereits zu Ende.
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Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited